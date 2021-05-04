Расследование уголовного дела по нападению собак на девочку в Мурманске находится на контроле у главного следователя России

Две собаки покусали восьмилетнюю девочку более 100 раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 мая на восьмилетнюю девочку в Мурманске напали две бродячие собаки. Все случилось у одного из жилых домов на улице Фестивальной.

Врачи насчитали на теле ребенка свыше 100 укусов, сейчас она находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка).

Его расследование находится на особом контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.

- Председатель СК России поручил территориальным следственным подразделениям доложить о ходе расследования уголовного дело о нападении бродячих собак на ребенка в Мурманске, - сообщили в пресс-службе Следкома.

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