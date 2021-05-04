Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 мая 2021 18:32

Расследование уголовного дела по нападению собак на девочку в Мурманске находится на контроле у главного следователя России

На теле ребенка насчитали свыше 100 укусов
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Две собаки покусали восьмилетнюю девочку более 100 раз.

Две собаки покусали восьмилетнюю девочку более 100 раз.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 мая на восьмилетнюю девочку в Мурманске напали две бродячие собаки. Все случилось у одного из жилых домов на улице Фестивальной.

Врачи насчитали на теле ребенка свыше 100 укусов, сейчас она находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка).

Его расследование находится на особом контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.

- Председатель СК России поручил территориальным следственным подразделениям доложить о ходе расследования уголовного дело о нападении бродячих собак на ребенка в Мурманске, - сообщили в пресс-службе Следкома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольском заливе группа браконьеров выловила краба на 9 миллионов рублей. Злоумышленников задержали пограничники в Ленинградской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

Криминал