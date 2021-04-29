Хвостатый вопрос, или Как сделать человека другом собаки: Зоозащитники в Мурманске впервые смогли прямо поговорить с властью

После серии случаев жестокого обращения с животными власть вышла на диалог. Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошлой неделе состоялись встречи зоозащитников с главой администрации Мурманска Евгением Никорой и губернатором области Андреем Чибисом. Уже много лет зоозащитники справляются со всеми проблемами самостоятельно: сами пристраивают животных, собирают деньги на операции, стерилизацию, ищут передержку. После серии случаев жестокого обращения с животными их услышали в руководстве города и области и власть вышла на диалог.

Снизить агрессивность с обеих сторон

Я долго пыталась понять, как меры, которые обсуждаются сейчас на областном и городском уровне, могут помочь в пресечении случаев жестокого обращения с животными. Свое видение пояснила мне Оксана Анчишкина, руководитель приюта для бездомных животных в Мурманске:

- Если мы снизим количество бездомных животных

В Мурманске есть две группы организаций, которые занимаются животными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

на улице, количество немотивированно агрессивных животных, то человек будет себя чувствовать безопасно и приступы агрессии по отношению к животным не будут появляться... Конечно, это не поможет в отношении немотивированной жестокости и агрессии людей, но, как мера профилактики, поможет.

И своя логика в этом есть. Когда хозяин отпускает погулять свою собаку, просто открыв дверь квартиры, и та с лаем несется по лестнице, сбивая всех на своем пути, - это повод для все нарастающего раздражения. Когда продукты жизнедеятельности животных украшают детские площадки, палисадники, скверы, лыжные трассы - это тоже, мягко говоря, не радует. Вой по ночам, стаи собак, не дающие проходу в промышленных районах или на том же Жилстрое, - это все накапливается в обыкновенном человеке и может выплеснуться в виде агрессии по отношению к первому оказавшемуся под рукой животному.

Поэтому, как бы ни казались предложения установить дог-боксы и проводить в школах "Уроки доброты" малыми шагами, это тоже монетка в общую копилочку профилактики жестокого обращения с животными. Но самое главное, на что сделали упор зоозащитники, - это реализация программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск животных в среду обитания) и налаженное взаимодействие всех вовлеченных структур.

Исключить равнодушие со стороны государственных и правоохранительных органов

- За много лет моей волонтерской деятельности это первый случай, когда губернатор сам захотел пообщаться с зоозащитниками, - рассказала редакции "КП" Алена Лянгазова, один из представителей фонда "Ищу Человека".

В задачи профессиональных отловщиков как раз и входят отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания животных или принятие на постоянное содержание немотивированно агрессивных животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И первое решение, к которому пришли на региональном уровне, - это диалог. Как в формате рабочих встреч с областной властью, так и регулярно в каждом муниципалитете. А еще договорились о назначении кураторов в профильных структурах, которые смогут ответить на вопросы и сориентировать в ситуации представителей зоозащитников.

- Мы раньше всегда обращались в комитет по ветеринарии, но результатом наших встреч было... ничего. Мы не знаем, действительно комитет по ветеринарии не может повлиять на ситуацию или у них были свои рычаги влияния, но они не хотели ими пользоваться, - поделилась своим мнением волонтер Лиза Титова.

Помимо этого на встрече у губернатора договорились проработать с органами правопорядка и представить общественности алгоритм действий в случаях жестокого обращения с животными.

- Это должен быть пошаговый механизм, который будет публичен и доступен для изучения любому человеку. Это позволит как обычным гражданам, так и сотрудникам полиции иметь четкое представление, что именно надо делать и кому, и, несомненно, будет содействовать снижению количества ситуаций, когда подобные обращения граждан со стороны полиции либо игнорируются, либо прорабатываются некачественно, - рассказала Алена Лянгазова.

Кто занимается безнадзорными животными

В Мурманске есть две группы организаций, которые занимаются животными. Одна из них - некоммерческий приют, созданный по инициативе волонтеров и содержащийся на пожертвования, при общественной организации "Мурманское добровольное благотворительное общество защиты животных".

Оказывается, выезжать на осмотр животного, его отлов и последующую доставку в пункт стерилизации может только ЦСЖ. Фото: Иван МАКЕЕВ

- По федеральной программе сокращения численности безнадзорных животных в городской среде, муниципалитету надо приложить много сил, чтобы увеличить количество мест для содержания животных при небольших затратах на это. Наш приют уже содержит 250 животных, мы переполнены и больше принять не можем, поэтому не можем участвовать в конкурсе [на гранты], хотя нам и предложили, - рассказала руководитель приюта Оксана Анчишкина. - Но мы готовы оказать методическую и волонтерскую помощь.

Кстати, Андрей Чибис предложил создавать приюты на основе инициативного бюджетирования, чтобы за людьми оставался общественный контроль. Поручение проработать этот вопрос было выдано по итогам встречи заместителю губернатора Ольге Кузнецовой.

Вторая группа организаций - это профессиональные отловщики. По контракту работают в этом направлении две компании: Центр содержания животных в Мурманске и ООО "Прогресс Ай-Ти" в Мурмашах. В их задачи как раз и входят отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в среду обитания животных или принятие на постоянное содержание немотивированно агрессивных животных.

Программа ОСВВ не работает

Очень много вопросов и претензий у зоозащитников накопилось к мурмашинскому приюту, который содержится фирмой "Прогресс Ай-Ти".

- Финансирование они получают "по головам" - сколько отловили животных, столько и денег получили. Поэтому им неинтересно отлавливать агрессивных животных, - рассказывает Алена Лянгазова, - им проще найти легких животных - тех, которые живут в будках, уже стерилизованы, доверчивы, не проявляют агрессии, "потеряшки". Вот и получается, что по бумагам программа работает, а по факту на улице остаются агрессивные животные.

Эти все факты, а также вопиющие случаи негуманного отношения к животным со стороны мурмашинских отловщиков были представлены на встрече с Андреем Чибисом. И это серьезный вопрос: как сделать работу служб отлова возможной, но в то же время максимально гуманной и прозрачной?

- Одним из предложений были разработка и принятие на региональном уровне нормативного документа, в котором будут прописаны дополнительные требования к службам отлова для возможности тщательного контроля их деятельности как со стороны муниципальных органов власти, так и со стороны общественности, - поделилась итогами встречи Алена Лянгазова.

И этот же вопрос поднимался на городской встрече с Евгением Никорой: как помочь Мурманскому центру содержания животных выиграть конкурс на отлов безнадзорных животных в Мурманске? И вроде как их услышали.

- Впервые на подобных собраниях я увидела искреннюю заинтересованность власти к проблемам бездомных животных, попытки понять саму суть и найти способы решения задач программы отлова, стерилизации, вакцинации, возвращения в естественную среду обитания, - рассказала редакции "КП" волонтер Лиза Титова.

Помощь волонтеров

Волонтеры на встрече с Евгением Никорой высказали готовность оказать помощь Мурманскому центру содержания животных, но для этого нужны и шаги навстречу.

Очень много вопросов и претензий у зоозащитников накопилось к мурмашинскому приюту, который содержится фирмой "Прогресс Ай-Ти". Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы смогли озвучить, что необходимо изменить режим работы ЦСЖ на более удобный для посещения волонтерами и кандидатами в хозяева, - рассказала редакции "КП" Лиза Титова, - а еще чтобы внесли изменение в законодательство о том, чтобы волонтеры могли сами доставлять бездомных животных на стерилизацию в ЦСЖ.

Оказывается, выезжать на осмотр животного, его отлов и последующую доставку в пункт стерилизации может только ЦСЖ. Но есть большое количество случаев, когда собака знает конкретного человека, спокойно идет с ним на контакт, и сами волонтеры знают, где животные обитают чаще всего. В этом случае им гораздо проще позаботиться о животном самостоятельно, чем ждать приезда отловщиков. За это время, пока специалисты соберутся, собаки могут мигрировать в другое место, и найти их будет сложнее.

- По итогам встречи я подготовила предложение Евгению Никоре о том, чтобы силами волонтеров и жителей района Жилстрой помочь ЦСЖ провести подсчет безнадзорных животных в районе Жилстроя. Мы можем осмотреть, выявить, сколько стерилизованных собак, сколько - нет, сколько щенков, есть ли агрессивные. Подсчитать - значит спасти, - рассказала Оксана Анчишкина. - Задача ЦСЖ - потом грамотно и четко отработать эту собранную информацию.

Оксана Анчишкина очень надеется, что такой способ взаимодействия принесет результаты и станет основой долгосрочного сотрудничества, как это делается во многих других городах.

Защитить человека от собаки

Вам доводилось когда-нибудь делать прививки от бешенства, зная, что это не спасет, если собака уже заражена? Или уговаривать таксиста подняться на неподъемную гору, чтобы спастись от преградившей путь собачьей стаи? Как быть, когда человеку требуется помощь?

Есть одно важное качество, которые надо воспитывать в людях - уважение. Не "правильно и по закону", а по "совести и уважению". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Экстренную помощь людям, попавшим в столкновение с агрессивными животными, на встрече не обсуждали, - рассказала Лиза Титова. - По общему правилу, надо отзвониться в ЦСЖ и сообщить, где вы видели агрессивное животное. Но эти заявки могут выполняться очень долго, и сколько животное будет бегать по улице, неизвестно.

Алена Лянгазова рекомендует юридический метод:

- Мы рекомендуем фиксировать номер и дату подачи заявки и время от времени отслеживать, выполнена она или нет. К сожалению, часто так бывает, что отлов разводит руками: мол, не нашли животное, о котором вы говорите, или не смогли его поймать. Отговориться проще, чем проявить профессионализм.

Зоозащитники могут дать только несколько общих рекомендаций по поведению в экстренной ситуации. Во-первых, не провоцировать животное. Этому надо научиться самому и научить своего ребенка - дети часто ведут себя с животными очень опасно и агрессивно. Во-вторых, обходить стороной "собачьи свадьбы". На фоне гормонального всплеска собаки могут быть очень агрессивными. Ну, а если вас все-таки укусила собака, необходимо сразу же обратиться в травмпункт и следовать рекомендациям врачей.

Но на самом деле это снова говорит о том, что система взаимодействия с безнадзорными животными сейчас не работает. Цепочка "собака - человек - опасность - правоохранительные органы - отлов" не работает ни в этом случае, ни в случае, если поменять местами первых двоих участников. И здесь тоже нужен четкий, понятный для всех алгоритм действий со сроками исполнения и ответственностью за нарушения, возможностью вызвать экстренную службу и пониманием, что животное действительно оперативно отловили.

Выводы и надежды

Лично мне кажется, что во всей этой болезненной истории лежит одно важное качество, которое надо воспитывать в людях, - уважение. Не "правильно и по закону", а по совести и уважению.

Уважение владельцев собак к соседям, идущим навстречу людям или бегущим спортсменам, которые могут бояться собаку без поводка и намордника. У них есть такое право - бояться и просить взять собаку на поводок. Уважение со стороны полиции к страху и боли человека, оказавшегося окруженным стаей или нашедшего тело изувеченной собаки. Уважение сотрудников отлова к хозяевам животных и волонтерам, которые бескорыстно приходят на помощь. Уважение к праву человека быть в безопасности. Не той, которую нам навязывают, огораживая жизнь заборами, а настоящей, физической безопасности. Уважение к животному у детей и взрослых.

Мне кажется, если сделать это слово краеугольным камнем, то все обязательно сложится.

Фондам зоозащитников и приюту очень повезло со своими представителями: выстроить настолько конструктивный диалог, без перегибов и лишних эмоций, - это очень сложная задача, к которой люди подошли с пониманием ответственности и границ. И это тоже уважение, уважение к власти - говорить на их языке.

Может быть, действительно в перспективе что-то изменится в обществе, если мы начнем действовать не только по букве, но и по духу закона?!

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