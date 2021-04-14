"Нам очень нужен сторож": в Апатитах вандалы разгромили приют для собак "Бездомный ангел"

В полиции работникам приюта ничем помочь не могут. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В ночью на 12 апреля в апатитский приют для собак "Бездомный ангел", что находится в поселке Белореченский, проникли вандалы. Неизвестные выломали замок входной двери и еще несколько других замков.

- Полицию вызывали, но от них лишь отписки. Сказать, что конкретно украли вандалы, трудно. Вероятно, просто хотели нахулиганить. У меня нет ни завхоза, ни учетчика. Раньше бывало и по 7 мешков сухого корма воровали. Но никого не наказывают. В приюте содержатся 250 собак, в основном это больные или старые животные. Всех спасаю, лечу, откармливаю, несмотря ни на что, - рассказала "КП" директор приюта Диана Зерщикова.

По ее словам, реальной помощи от местных властей нет, помогают обычные жители, школы да детские сады. Приюту сейчас очень нужен сторож, но денег на него попросту не хватает- все уходит на корм собакам, их лечение, стерилизацию и оплату счетов.

К слову, это уже не первый случай, когда наносится урон приюту. Так, в 2019 году неизвестные украли шесть больших мешков корма, разбили окна и открыли вольеры с животными.

Всех, кому что-либо известно о недавнем нашествии вандалов, убедительно просят связаться с директором приюта Дианой Вадимовной Зерщиковой по телефону: 8 (921) 033-47-43.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Нас постепенно выживают": приют для собак в Апатитах атакуют вандалы. Неизвестные воруют забор, постепенно оставляя территорию без ограждения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru