Конкурс грантов для собачьих приютов запустят в Мурманской области в мае

В Мурманской области действует 9 НКО, которые помогают бездомным животным. Фото: Мария ЛЕНЦ

16 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Североморск посетил местный приют для бездомных животных "Надежда". Как сообщил глава региона, некоммерческие организации, которые занимаются содержанием бездомных животных, поддержат грантами. На них могут претендовать официально зарегистрированных организаций.

-В приюте "Надежда" содержатся порядка 150 собак, при этом среди них нет агрессивных, они все здоровы. Это еще раз подтверждает, что те люди, для которых это не является бизнесом, заботятся о животных совсем на другом уровне и нам важно дать им эту возможность: расширяться, приобретать необходимое оборудование, медикаменты. Хотим запустить конкурс грантов на сумму 3,5 миллиона рублей, – сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Ожидается, что конкурс грантов стартует в мае. Подробности можно узнать в комитете по ветеринарии Мурманской области: komvet@gov-murman.ru или (8152) 686-830.

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