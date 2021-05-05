Жители Апатитов обеспокоены состоянием детской площадки в парке "Огни города"

Проблему обещают устранить. Фото: Ксения Занковец

Парк "Огни города" в Апатитах только в прошлом году оборудовали детской площадкой с новым покрытием и малыми архитектурными формами. После окончания зимы на площадке вскрылись металлические скобы, огромные саморезы. Люди стали беспокоиться за безопасность своих детей.

- В этом месте, где сейчас скобы и саморезы были установлены деревянные столбики, - пояснил редакции "КП" директор УГХ Апатитов Александр Виноградов, - но зимой вандалы их отломали. Остались только металлические крепежи.

По словам руководителя, сейчас уже сошел снег, а потому крепежи демонтируют в ближайшее время.

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