Из-за школьного питания в Мурманске возбудили уголовное дело

По организации школьного питания в Мурманске возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе этого года стало известно об обысках в комитет по образованию администрации Мурманска. Причиной стали вопросы по организации бесплатного детского питания в школах города.

- Комитет государственного и финансового контроля Мурманской области в период с 8 сентября по 12 октября прошлого года провел плановую выездную проверку соблюдения учреждением целей, порядка и условий предоставления субвенций на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 2019 году и в первом полугодии 2020 года. На выводы проверки Центр школьного питания 11 ноября 2020 года направил возражения с обоснованиями и доказательствами законности совершенных финансово-хозяйственных операций. В настоящее время комитетом государственного и финансового контроля Мурманской области рассматривается жалоба учреждения на соответствующее представление, - сообщили тогда в администрации Мурманска. - Одновременно с вышеуказанной проверкой сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области были проведены следственные действия по данному вопросу.

Проверки привели к серьезным последствиям.

- Следственными органами СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту халатности при расходовании бюджетных средств, выделенных Комитету по образованию администрации города Мурманска для организации детского питания, повлекшей причинение материального ущерба в особо крупном размере, а также имущественного вреда, - сообщили в пресс-службе Следкома по Мурманской области.

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