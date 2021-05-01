В Мурманской области ожидаются сильный ветер и снег

Солнечная погода в Мурманской области будет конкурировать со снегом и сильным ветром. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Май в Мурманской области начался с антирекорда: ночь с 30 апреля на 1 мая стала самой холодной ночью 21 века. Как мы писали ранее, синоптики давали не самый оптимистичный прогноз на праздники. Но все же 1 мая светило солнце и было тепло, а что ждет северян в воскресенье?

- 2 мая будет облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днем от 0 до +5°. Местами гололедица, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Такая погода сохранится до 4 мая.

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