Погода на майские праздники в Мурманске: снег, ветер, до +5 градусов

Погода не порадует теплом.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Погода совсем не благоволит отдыху на природе и прогулкам по городу на майских праздниках. Если повезет, небесная канцелярия смилостивится к 9 мая. Но это не точно.
Сейчас Кольский полуостров находится под влиянием циклона, который не несет ничего хорошего.
- На первых майских выходных с 1 по 3 мая существенных изменений в погоде не будет. Воздушная масса холодная. Даже если будет светить солнышко, больше +5 градусов в Мурманской области ждать не стоит. Ожидается снег, ощутимый ветер,- рассказала "КП-Мурманск" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.
В последующие дни температура воздуха ночью будет отрицательная (-2-8), а днем от +1 до +5.
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