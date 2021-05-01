В Мурманской области зафиксировали самую холодную майскую ночь в 21 веке

Ночь с 30 апреля на 1 мая выдалась самой холодной в 21 веке. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После бодрого начала апреля, когда было и тепло, и солнечно, конец месяца выдался холодным и снежным. А последний весенний месяц и вовсе начался с рекорда. На Кольский полуостров пришла арктическая воздушная масса. Мурманск, как ожидалось, отметил самую холодную майскую ночь в 21 веке, температура на метеостанции ночью опустилась до -7.6. Суточный (и месячный) рекорд очень сильный (-10.3, 1978), он остался не тронут, - сообщает паблик «Погода в Мурманске». Холоднее всего было в Мурмашах, там в аэропорту зафиксировали -12.3, в Пулозеро (-14,8), Туманном (-14), Ловозеро (-12,9).