Завершены поиски 42-летней Любови Булдаковой из Мурманска

Женщина вернулась домой. Фото: "МурманСпас"

С 20 апреля в Мурманске искали 42-летнюю местную жительницу Любовь Булдакову. Напомним: женщина ушла из дома, расположенного по проспекту Героев-североморцев, и целую неделю было не известно, где же она пропадает.

К счастью, поиски увенчались успехом. Как сообщили в поиково-спасательном отряде "МурманСпас", мурманчанку нашли живой и невредимой.

- Женщина сходила в полицию и сама вернулась домой. Вероятно, была у кого-то в гостях, - уточнила "КП-Мурманск" координатор ПСО в Мурманске Ольга Кононенко.

Напомним: в Апатитах 30-летний мужчина со шрамом уехал ночью на такси и пропал. Дмитрий Басков может нуждаться в медицинской помощи.

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