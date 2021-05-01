Сезон белых ночей в Мурманске погасит подсветку телевизионной башни

Телебашня в Мурманске погасла до августа. Фото: скриншот видео Ольга Засухиной

Подарок к столетию Мурманска – архитектурно-художественная подсветка телебашни - с приходом белых ночей и полярного дня уйдет в летний отпуск. Ее погасят 3 мая, а снова включат только 12 августа.

Белые ночи начались на широте областного центра 1 мая.

Напомним, что Мурманскую телебашню построили в 1957 году на сопке Варничной, она достигает в высоту 186 метров. У нее есть есть около 20 режимов подсветки, в том числе «Георгиевская лента» и «Триколор». Увы, на День Победы их мы не увидим.

В 2019 году подсветка на телебашне вышла из строя из-за грозы.

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