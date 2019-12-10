Телебашня в Мурманске засверкает огнями к Новому году

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-10T12:42:01+03:00

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Вот уже четвертый месяц ставшая достопримечательностью столицы Заполярья телебашня не радует своими яркими огнями мурманчан и гостей города. Напомним: сентябрьская гроза вывела из строя оборудование, отвечающее за оригинальную подсветку. На восстановление понадобилось немало времени.

- Управляющее оборудование установлено на разных высотах антенно-мачтового сооружения, и чтобы до него добраться, требуется работа мачтовиков-высотников. А они ограничены погодными условиями: в сентябре и октябре лили дожди, - рассказывает директор Мурманского ОРТПЦ Александр Овчинников.

Но даже после того, как оборудование демонтировали и спустили вниз, понадобилось немало времени дождаться запчастей, а потом погоды, чтобы установить его и проверить. Сейчас почти все готово.

- На данный момент неисправны еще две светодиодные ленты. Мы постараемся их заменить и запустить в эксплуатацию. Планируем, что за неделю до Нового года подсветка телевышки заработает в штатном режиме, - пообещал Александр Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU