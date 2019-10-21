Мурманская телебашня погасла из-за грозы

СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-21T18:18:38+03:00

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- Может, кто знает, почему наша телевышка теперь не светится? Несколько фонарей горят на ней в целях безопасности, и все... А как было красиво! – сетует участница сообщества «Мурманск. Официальная группа» Людмила Житлина.

Ей вторит Юрий Кисель:

- Огни на телевышке «умерли». Где достопримечательность Мурманска?

Действительно, за три годы, что телевышка на улице Шолохова переливается яркими огнями, она стала еще одним символом заполярной столицы. Но в этот раз после полярного дня на телебашне вспыхнули только фонари безопасности. Неужели сказка закончилась?

- Мы постоянно следим за исправностью архитектурно-художественной подсветки, которая появилась к 100-летию Мурманска, в 2016 году. В частности, этим летом заменили тросы крепления светодиодных пикселей по всей высоте антенно-мачтового сооружения, - рассказывают в Мурманском ОРТПЦ.

Но гроза внесла свои коррективы. Удар молнии вывел из строя оборудование управления сценариями подсветки. К ремонту приступили еще месяц назад, но пока завершить его не удается.

- Две недели мы потеряли из-за отключения аналогового вещания – одновременно с этим вести работы по ремонту подсветки было нельзя, - объясняют в ОРТПЦ. – Свои коррективы вносит и погода. Сегодня, например, сильный ветер и допустить рабочих на высоту не позволяет техника безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU