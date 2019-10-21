2019-10-21T18:18:38+03:00
Общество

Мурманская телебашня погасла из-за грозы

Заменить вышедшее из строя оборудование пока не позволяет погода
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Как только позволит погода, подсветку на телевышке отремонтируют. Фото: Артем ЕршовКак только позволит погода, подсветку на телевышке отремонтируют. Фото: Артем Ершов
Изменить размер текста:

- Может, кто знает, почему наша телевышка теперь не светится? Несколько фонарей горят на ней в целях безопасности, и все... А как было красиво! – сетует участница сообщества «Мурманск. Официальная группа» Людмила Житлина.

Ей вторит Юрий Кисель:

- Огни на телевышке «умерли». Где достопримечательность Мурманска?

Действительно, за три годы, что телевышка на улице Шолохова переливается яркими огнями, она стала еще одним символом заполярной столицы. Но в этот раз после полярного дня на телебашне вспыхнули только фонари безопасности. Неужели сказка закончилась?

- Мы постоянно следим за исправностью архитектурно-художественной подсветки, которая появилась к 100-летию Мурманска, в 2016 году. В частности, этим летом заменили тросы крепления светодиодных пикселей по всей высоте антенно-мачтового сооружения, - рассказывают в Мурманском ОРТПЦ.

Но гроза внесла свои коррективы. Удар молнии вывел из строя оборудование управления сценариями подсветки. К ремонту приступили еще месяц назад, но пока завершить его не удается.

- Две недели мы потеряли из-за отключения аналогового вещания – одновременно с этим вести работы по ремонту подсветки было нельзя, - объясняют в ОРТПЦ. – Свои коррективы вносит и погода. Сегодня, например, сильный ветер и допустить рабочих на высоту не позволяет техника безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области создали первый отряд юных инспекторов движения для дошколят
Минздрав России обеспокоен зарплатами мурманских врачей
В Ревде водитель, лишенный прав за пьянку, ездил на служебном автобусе отдела образования
В Мурманской области тысячи прихожан пришли к мироточивой иконе «Умягчение злых сердец»
Андрей Чибис: «Это ужасная практика - закатывать деньги налогоплательщиков в снег!»
Два 12-летних друга из Мончегорска уехали в Санкт-Петербург
В Мурманской области 620 человек призовут на службу в армию
В Мурманской области за этот сезон пришлось отстрелить 25 медведей
В Мурманскую область приходит зима
«На Севере – жить!»: 239 предложений северян сделают стратегию развития Мурманской области народной
Житель Мурманска оплатил долги за коммуналку, потому что выиграл путевку в Турцию
К зиме готовы: в Мурманской области есть силы и средства, чтобы сглаживать капризы северной погоды
В Мурманске на территории судоверфи горит склад в 500 квадратных метров
"Горит история": в Кандалакше случился пожар на территории механического завода
Жительница Апатитов отдала 650 тысяч рублей, чтобы убрать "вред" от заказанной в сети мази
Журналистка из Финляндии поделилась впечатлениями от поездки на поезде Санкт-Петербург - Мурманск
В Мурманске завершены поиски 13-летней девочки
История двух смелых мальчиков из Мурманской области войдет в книгу "Волшебные сказки о детях-героях"
Срочный поиск: в Мурманской области пропали пять детей
В Мурманске на проспекте Ленина иномарка вылетела на встречку, есть пострадавшие
В Мурманске между гаражами и остановкой сбили бабушку