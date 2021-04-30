В Мурманске начинаются белые ночи

Белые ночи продлятся до 22 мая. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

С приходом последнего весеннего месяца на Мурманск опускаются белые ночи. В ближайшие три недели солнце даже в пик ночи не будет опускаться за линию горизонта ниже, чем на 6 градусов, продолжительность светлого времени суток будет равна 24 часам.

- Начнутся белые ночи 1 мая и продлятся до 21 мая. С каждым днем ночи будут становиться светлее. А 22 мая в Мурманске наступит полярный день, который продлится два месяца. Солнце не будет заходить за горизонт до 22 июля, - рассказали в паблике "Погода в Мурманске".

Было бы здорово погулять по городу ночью на майских праздниках, когда кругом светло. Однако погода благоволить не будет - синоптики прогнозируют ветер, снег и низкую температуру воздуха.

Второй раз светлые ночи наступят 23 июля и продлятся до 11 августа.

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