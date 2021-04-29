Транспортная прокуратура проводит проверку после пожара на судне "Хугинн" в Мурманске

Пострадавших на судне не было. Фото: МЧС по МО

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после возгорания на судне "Хугинн" в порту Мурманска.

- По предварительным данным, возгорание произошло 29 апреля около 13.00 в носовой части судна при производстве сварочных работ. Судно пришвартовано к причалу в морском порту Мурманска. Пострадавших нет. В настоящее время работают пожарные расчеты, - сообщили в надзорном ведомстве.

Для дачи объяснений вызвали собственника судна. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Напомним: в мурманском магазине произошел пожар, эвакуировали 10 человек. На месте работали восемь огнеборцев.

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