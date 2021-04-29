В мурманском магазине произошел пожар, эвакуировали 10 человек

Причина возгорания устанавливается. Фото: ГУ МЧС по МО

29 апреля в Мурманске на улице Аскольдовцев случился пожар в магазине. На месте происшествия работали спасатели.

- В 14.05 «по системе 112» в оперативно-дежурную службу поступила информация о том, что произошло возгорание по адресу: улица Аскольдовцев, 26к3. Пожар случился в пятиэтажном доме, в магазине на цокольном этаже. В результате обгорели личные вещи в подсобном помещении площадью 7 квадратных метров, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Из подъезда дома эвакуировали 10 человек. На месте пожара работали одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники). Причина возгорания устанавливается.

Напомним: в рыбному порту Мурманска случился пожар на судне «Хугинн». Площадь горения составила 25 квадратных метров.

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