В рыбному порту Мурманска случился пожар на судне «Хугинн»

Пострадавших на судне не было. Фото: vk.com/pvm51
29 апреля в рыбному порте Мурманска на судне «Хугинн» произошел пожар. На месте происшествия работали сотрудники МЧС.
- В 12.56 в оперативно-дежурную службу по «системе 112» поступила информация, что при производстве сварочных работ произошло возгорание в носовой части на судне «Хугинн». Площадь горения составила 25 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 13.56, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.
Как уточнил "КП" заместитель начальника региональной пресс-службы МЧС Михаил Бурков, ремонтная бригада эвакуировалась сама, поэтому к прибытию спасателей на судне людей уже не было, пострадавших тоже не имеется.
Общее количество задействованных сил и средств - 17 человек и 6 единиц техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области пожар уничтожил пять гаражей. Вместе с помещениями сгорели машина и автоприцеп (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru