В Мурманской области пожар уничтожил пять гаражей

Пожар в Мурманске повредил два гаража. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Серьезный удар по кошельку получили сразу несколько северян из-за пожаров в Верхнетуломском и Мурманске. В Верхнетуломском около девяти часов вечера 28 апреля началось возгорание в автогородке на улице Падунской: огонь охватил сразу три деревянно-металлических гаража.

- В результате пожара три строения уничтожены огнем по всей площади. В первом строении сгорел автомобиль и автомобильный прицеп. Из рядом стоящего строения эвакуированы два снегохода и квадроцикл. На месте пожара работало четыре пожарно-спасательных подразделения: 9 человек личного состава, 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Второй пожар случился в Мурманске. В 20.08 поступил сигнал, что горят гаражи в автогородке на улице Шевченко.

- В результате пожара обгорела внутренняя и внешняя обшивка одного из гаражей, пристройка на площади 8 метров квадратных, разобрана кровля, эвакуирован снегоход. Обгорела внутренняя и внешняя обшивка соседнего гаража на площади 8 метров квадратных, внутри находился автомобиль. Температурой повреждены бампер, фара, зеркала, пластиковые детали, автомобиль эвакуирован из гаража, - уточнили в МЧС.

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