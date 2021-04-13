Закон о гаражной амнистии позволит узаконить в Мурманске 30 тысяч гаражей

Гаражная амнистия продлится до 2026 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

В России приняли закон о гаражной амнистии, который позволит узаконить землю под автомобильным домиком, избежать его сноса и повысить стоимость при продаже.

Под амнистию попадают гаражи, построенные до конца 2004 года, на государственных и муниципальных землях. Упрощенный порядок распространяется на деревянно-металлические гаражи и капитальные строения на территории гаражных кооперативов. Не подлежат амнистии ракушки и подземные гаражи под домами и торговыми центрами.

Для того, чтобы оформить землю под гаражом, необходимо подать заявление через МФЦ и приложить документы, подтверждающие владение гаражом. Подойдет даже договор на электричество. Стоит оформление 0 рублей, но после него придется платить налог на землю и на имущество.

- Только на территории Мурманска не зарегистрировано около 30 тысяч гаражей. Их сложно продать или передать в наследство, такие постройки в любой момент могут снести, - сообщает Центр управления регионом.

Амнистия продлится до 2026 года.

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