В Росляково на улице Приморской сгорели три автомобиля

Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В Мурманске в микрорайоне Росляково случился пожар - вспыхнули три легковых автомобиля. На месте происшествия работали пожарные.

- 27 апреля в 19.47 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: Росляково, ул. Приморская, д. 10. Загорелись три легковых автомобиля. В результате происшествия в микроавтобусе сгорел моторный отсек и частично кабина, во втором автомобиле огонь уничтожил салон и частично моторный отсек, в третьей машине частично обгорела задняя часть, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним: в Мурманске прокуратура нашла виноватых в пожаре в жилом доме, откуда дети выпрыгивали из окон. "Деревяшку" признали аварийной, но не расселили.

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