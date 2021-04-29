Организатора несанкционированного митинга в Мурманске оштрафовали на 75 тысяч рублей

Организатора акций - руководителя штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину несколько раз задерживали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году в Мурманской области состоялись четыре несогласованных акции в поддержку Алексея Навального: первая - 23 января, последняя - 21 апреля.

Организатора акций - руководителя штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетту Грудину несколько раз задерживали. Также она получила штраф.

- Октябрьский районный суд Мурманска оштрафовал меня на 75 тысяч рублей по 20.2 ч.8 КоАП РФ за участие в акции 21 апреля, - сообщила сама Виолетта Грудина в соцсетях.

Напомним: она также сообщила, что неизвестные стреляли по окнам штаба.

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