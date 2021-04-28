Стала известная программа акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа» в Мурманске

На Привокзальной площади состоится концерт военного оркестра Северного флота, встреча эшелона, торжественный митинг, а также экскурсии. Фото: Минобороны

На прошлой неделе из Москвы выехал тематический поезд Минобороны. Как и сообщалось ранее, в Мурманск он прибудет 30 апреля. В это день северян ждет насыщенная программа. Хотя не стоит забывать про ковидные ограничения.

- В связи с действующими ограничениями принято решение определить количество посетителей агитационного поезда – не более 50 человек в час, и провести акцию для обучающихся Мурманской области. Мы понимаем, что агитационный поезд и подобные мероприятия вызывают живой интерес у жителей и гостей Мурманска всех возрастов, по этой причине будем работать над тем, чтобы они обязательно проходили у нас в будущем, - отметила вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

В 9 утра на улице Ленинградская начнется выставка военной технике, будет работать мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, торговые точки АО «Военторг», полевая кухня. В 12.30 начнется церемония принятия учащихся Североморска в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». С 13.00 - концертная программа ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота и творческих коллективов области.

На Привокзальной площади состоится концерт военного оркестра Северного флота, встреча эшелона, торжественный митинг, а также экскурсии. Организованные группы обучающихся начнут посещение поезда в 13.00, а с 15.00 до 16.00 будет разрешено свободное посещение. В одном вагоне одновременно смогут находиться не более 20 человек.

Из-за прибытия поезда Минобороны в центре Мурманска перекроют движение.

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