Стало известно, когда тематический поезд Минобороны, приедет в Мурманск

25 апреля он выехал из Москвы, а уже 30 апреля прибудет в Мурманск. Фото: Минобороны

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что по стране поедет тематический поезд. И вот состав уже в пути. На сайте ведомства запущен тематический раздел, на котором можно отследить, когда и где поезд будет делать остановки.

25 апреля он выехал из Москвы, а уже 30 апреля прибудет в Мурманск.

- Железнодорожный состав проследует почти через всю страну — от Москвы до Владивостока, сделает остановки в 51 городе, в том числе в Мурманске и Севастополе. На железнодорожных станциях выступят концертные бригады, будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям. Все желающие смогут пройти медицинское обследование, - сообщили в Минобороны.

Напомним: стали известны даты репетиций Парада Победы в Мурманске.

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