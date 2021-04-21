В Мурманск приедет тематический поезд Минобороны

Тематический поезд заедет в 51 город, в том числе и в Мурманск. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В октябре прошлого года в Мурманск прибыл уникальный "Поезд Победы", увы, посетить его смогли далеко не все северяне, ведь эпидситуация в регионе была тяжелой.

Однако у жителей Мурманской области будет шанс увидеть другой тематический поезд от Минобороны. Он проедет по России в рамках масштабной агитационно-пропагандистской акции, которая стартует 25 апреля.

- В соответствии с решением президента Министерство обороны проведет масштабную агитационно-пропагандистскую акцию «Мы — армия страны. Мы — армия народа, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. - 25 мая с Киевского вокзала отправится тематический поезд, оформление вагонов которого отражает героические страницы нашей славной истории, новейшие достижения Вооруженных Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии.

Тематический поезд заедет в 51 город, в том числе и в Мурманск. Северяне смогут не только посмотреть передвижную экспозицию, но услышать выступление артистов и даже пройти медицинское обследование.

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