Из-за прибытия поезда Минобороны в центре Мурманска перекроют движение

Движение запретят для всех видов транспорта. Фото: правительство МО

На этой неделе в Мурманск прибудет тематический поезд Минобороны, который 25 апреля выехал из Москвы. В связи с этим движение по центральным улицам города 30 апреля временно перекроют.

- Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1092, 30 апреля освободят от транспорта, запретят остановку и стоянку всех видов транспорта, а также запретят движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска по улице Коминтерна с 00 до 17.00 и по улице Ленинградской от улицы Профсоюзов до улицы Воровского с 00 до 22.00, - сообщили в администрации областного центра.

Напомним: на улице Ушакова в Мурманске будет закрыто движение. Для водителей на шесть дней будет закрыт участков до пересечения с улице Адмирала флота Лобова.

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