На улице Ушакова в Мурманске будет закрыто движение

Как сообщает администрация Мурманска, в Ленинском округе города почти неделю нельзя будет проехать по одной из улиц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ремонтные работы и мероприятия часто заставляют водителей искать окольные пути для поездок. Как сообщает администрация Мурманска, в Ленинском округе города почти неделю нельзя будет проехать по одной из улиц.

- Согласно постановлению администрации города Мурманска № 1123, будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ушакова на участке от дома №8 до улице Адмирала флота Лобова с 8 часов 27 апреля до 20 часов 2 мая 2021 года, - уточнили в мэрии.

Напомним: в Мурманске дороги для ремонта выбирали вместе с населением. Переулок Терский и Трудовые резервы будут отремонтированы по предложению общественников. Муниципалитетам Мурманской области выделили 661 миллион рублей на ремонт муниципальных дорог. Для капитального ремонта дорожных объектов выделят дополнительные деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области началось голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов для благоустройства. Участвовать в нем может каждый желающий старше 14 лет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru