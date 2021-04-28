Велопрокат в Мурманске начнет работать с 1 мая

Число станций проката в этом году вырастет до 20. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июле 2020 года в Мурманске открылся самый северный велопрокат. Напомним: в городе работали 10 станций по 10 велосипедов на каждой. Брать их в аренду северяне могли до октября.

На прошлой неделе в областном центре стояла такая хорошая погода, что северяне стали спрашивать, когда же снова можно будет покататься. Снегопад отложил открытие сезона, но он уже на носу.

- 1 мая городской велопрокат возобновит работу! Эксперимент по открытию сети велопроката за полярным кругом оправдал самые смелые ожидания. Поэтапно в этом сезоне расширим сеть станций в два раза - до 20! Новые точки появятся в Ленинском, Октябрьском, Первомайском округах.А в следующие два года откроем еще 10 станций. Сеть объединит центр Мурманска с территорией Семеновского озера и Долиной Уюта, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Напомним, что этим летом откроется также прокат электросамокатов.

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