В Мурманске открылся самый северный велопрокат

Мурманск – самый крупный город за полярным кругом, в котором есть самый северный троллейбус, самое высокое здание и самый большой торговый центр в заполярных широтах. С 13 июля в этой чреде достижений прибавилось еще одно – открылся первый велопрокат в Арктической зоне. - Проект стал первой системой велопроката в мире за Полярным кругом, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова. – В Мурманске велосипед невероятно популярен, поэтому проект безусловно должен иметь успех.

Мурманчане уже оценили новинку по достоинству. Фото: Пресс-службы ВТБ

Услуги велопроката полностью автоматизированы. Для аренды велосипеда клиенту будет необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении велопроката и оплатить доступ на сутки, месяц или сезон. Все поездки до 30 минут включены в стоимость доступа. После этого можно выбрать велосипед, ввести ПИН-код на электронном замке и начать поездку. По ее окончании необходимо вернуть велосипед на любую свободную парковочную стойку.

Для гостьи из Москвы Юлии и ее мамы старт велопроката стал долгожданным событием.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Банк ВТБ стремится быть больше, чем финансовым партнером для жителей Мурманска. Мы всегда готовы к сотрудничеству с руководством региона в проектах, которые позволят сделать наш город более привлекательным и удобным. В Мурманске появляется современный технологичный велопрокат, соответствующий мировым стандартам. Убежден, что жители и туристы по достоинству оценят его услуги, − подчеркнул Дмитрий Ким, управляющий ВТБ в Мурманской области.

Все 10 станций велопроката можно найти на карте у каждой точки.Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сервисное обслуживание прокатных велосипедов будет проводиться с учетом климатических особенностей региона с использованием специальных смазочных средств. Предусмотрена также регулярная санитарная обработка, но в целях безопасности клиентов им рекомендуется соблюдать правила личной гигиены. Для пользователей мурманского «Велобайка» будет работать служба поддержки, в которую можно обратиться по любому вопросу об услугах велопроката.

Реализовать столь долгожданный для Мурманска проект стало возможным благодаря банку ВТБ.Фото: Антон ЗАБИРОВ

- ВТБ считает важным развитие городской инфраструктуры регионов России. Мы рады, что при поддержке руководства Мурманской области запускаем первый «Велобайк» за пределами Москвы. У жителей и гостей Мурманска появится дополнительная альтернатива использованию общественного и личного транспорта. Это поможет снизить транспортную нагрузку в районах высокой активности и повысить комфорт жизни горожан. Мы рассчитываем, что в первом же сезоне услугами мурманского «Велобайка» воспользуются десятки тысяч человек, − отметил Максим Акимов, президент компании «Велобайк».

Велосипеды приехали в Мурманск прямиком из Франции. Фото: Пресс-службы ВТБ

Проект «Велобайк» работает с 2013 года в Москве и является одним из крупнейших в мире по количеству транспортных средств. Подробная информация о тарифах и карта станций велопроката на сайте.