Парад Победы в Мурманске-2021: даты репетиций

Стали известны даты репетиций парада к 9 Мая в Мурманске. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области уже готовятся к празднованию Дня Победы. В этом году парад, в отличие от акции "Бессмертный полк", пройдет не онлайн. В прошлом году его перенесли с мая на июнь, но сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет провести все в срок.

В Мурманске уже готовят технику к параду, а скоро состоятся репетиции.

- Часть техники уже перебазирована в город Мурманск на территорию ремонтно-восстановительного батальона для участия в репетициях военного парада. Первая тренировка на улицах Мурманска пройдет уже 3 мая, вторая спланирована на 5 мая, а генеральная репетиция состоится за два дня до праздника – 7 мая, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним: в Мурманске также проходят репетиции авиапарада.

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