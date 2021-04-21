"Бессмертный полк-2021" в Мурманске, как пройдет

Увы, в этом году 9 мая пройдет без акции "Бессмертный полк". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманская область активно готовится к празднованию Дня Победы. Например, в Долине Славы уже наводят порядок, а Северный флот репетирует авиапарад.

Увы, в этом году 9 мая пройдет без акции "Бессмертный полк". Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в Мурманской области улучшается, болезнь все еще не отступила, популяционный иммунитет не сформирован на достаточном уровне, поэтому риск заразиться велик.

Как сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. К виртуальному шествию присоединится и Мурманская области.

- Стартовал прием заявок на участие «Бессмертном полку онлайн». В 2021 году виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах страны. Подать заявку на участие можно в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн». Прием заявок продлится до 7 мая, - сообщает ЦУР Мурманской области.

Впрочем, в привычном формате акция может пройти уже в июне.

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