Северный флот готовит технику к параду ко Дню Победы

Всего в параде будет задействовано более 70 единиц военной техники. Фото: Северный флот

В этом году празднование Дня Победы будет проходить в привычном нам формате, напомним, что в прошлом году парад состоялся в июне. Разве что акция "Бессмертный полк" переведена в онлайн.

В уникальном ремонтно-восстановительном батальоне при войсковой части № 02098 в Мурманске каждый год готовят технику к 9 Мая. Ее красят, моют и обязательно наносят красную звезду на фоне георгиевской ленты.

- Всего в параде будет задействовано более 70 единиц военной техники: бронеавтомобили П-230Т «Тигр-М», реактивные системы залпового огня БM 21 «Град» на шасси грузовиков «Урал», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», БТР-82А, береговой ракетный комплекс «Бастион», снегоболотоходы ГАЗ-3344 «Алеут», пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 и другие образцы военной и специальной техники стоящей на вооружении частей Северного флота сегодня, а также ретро-автомобилей и мотоциклов военной и послевоенной поры. Возглавит механизированную колонну, как и в прежние годы, легендарный советский средний танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

Напомним: в Мурманске уже репетируют авиапарад.

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