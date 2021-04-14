Авиапарад ко Дню Победы в Мурманске-2021: дата, расписание, репетиция

Сам авиапарад состоится 9 мая, а 7 мая (резервный день - 8 мая) состоится генеральная репетиция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До Дня Победы в Мурманске осталось меньше месяца. Северный флот уже готовится к мероприятиям 9 мая. В частности авиапараду-2021. Рассказываем, когда он состоится, когда пройдут репетиции и какие самолеты будут задействованы.

- В небе над Мурманском будут задействованы 17 единиц техники: вертолет Ка-27, два вертолета Ми-8, самолет Ан-26, самолет Ан-12, самолет Ил-38, самолет Ил-20, самолет Ту-142м, самолет Су-25утг, два самолета Су-33, два самолета МиГ-29К, два самолета Су-24м, два самолета МиГ-31бм, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Сам авиапарад состоится 9 мая, а 7 мая (резервный день - 8 мая) состоится генеральная репетиция.

Репетиции также пройдут:

– 14 апреля (резервный день - 15 апреля) и 16 апреля (резерв - 17 апреля) пройдут частные тренировки; – 20 апреля (резерв - 21 апреля) и 23 апреля (резерв - 26 апреля) пройдут совместные тренировки. Тренировки будут проводиться в период с 11 до 15 часов.

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