Коронавирус унес жизни еще трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 апреля 2021 года составило 1149 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 3 человека. Напомним: 22 апреля был второй день за год без летальных исходов от ковида.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 50 216 человек, 26 новых случаев выявили за последние сутки. Выздоровели 47608 северян, а на лечении с COVID-19 остаются 1436 пациентов.

Напомним: в Мурманской области от коронавируса привилось 60 тысяч человек. Северян вакцинируют препаратом "Гам-КОВИД-Вак".

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