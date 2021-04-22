За сутки в Мурманской области никто не умер от коронавируса

Летальных исходов не зафиксировали. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 апреля 2021 года составило 1140 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса в регионе никто не умер.

Это второй раз с начала 2021 года без летальных исходов. Первый был 28 февраля. Несмотря на это, Кольский край находится на втором месте по количеству смертей от ковида на 100 тысяч человек, уступая только Санкт-Петербургу.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года подхватили COVID-19 50 146 человек, 21 новый случай выявили за последние сутки. Выздоровели 47568 северян, а на лечении с COVID-19 остаются 1438 пациентов.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+10, всего 24841), Североморск (всего 4626) и Кандалакшский район (всего 3447).

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