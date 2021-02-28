Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 февраля 2021 года составило 943 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 февраля 2021 года составило 943 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 никто не умер.

Для Мурманской области это особенный случай, ведь это первый день с начала года, когда новая коронавирусная инфекция не унесла кого-то из больных. Более того, последний день без летальных случаев был 30 ноября 2020 года.

Всего в Заполярье с марта 2020 года коронавирусом заболели уже 46 762 северянина и гостя региона, 85 человек получили положительный тест за последние сутки. Напомним: максимума за период пандемии в Мурманской области достигли 2 декабря 2020 года - 290 случаев заражения за сутки. Но с того момента эпидемиологическая обстановка стала улучшаться.

С 21 февраля регистрируют менее 100 случаев за сутки.

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