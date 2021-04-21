В Мурманске у кошки нашли коронавирус

В первом квартале 2021 года специалисты провели 482 исследования методом ПЦР. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщила Мурманская областная ветеринарная лаборатория, в первом квартале 2021 года провели 482 исследования методом ПЦР, среди которых выявили 4 положительных случая: две пробы на панлейкопению кошек, одну пробу на парвовирусный энтерит собак и одна проба от кошки на коронавирусную инфекцию.

- Самое главное, без паники. Коронавирусов в мире много. У кошек некоторые вызывают инфекционный перетонит – скопление жидкости в брюшной полости, у собак – энтерит. Ничего общего с COVID-19 у них нет. Люди этими вирусами не болеют. В настоящее время ветлаборатория не проводит ПЦР исследования на наличие COVID-19 у животных - у нас нет необходимых наборов, - пояснили редакции «КП» в ветлаборатории.

Ветлаборатория провела ряд других исследований в первом квартале 2021 года. Из 20 проб на микозы 3 положительных результата выявлено у кошек, из 122 проб на паразитарные заболевания выявлено 5 положительных проб на гельминты и 2 на простейшие (лямблии и эймерии). 74 смыва с объектов общественного питания не дали ни одного положительного результата, как и 6 проб сока на паразитологические исследования.

Также отдел провел исследования 286 проб пищевой продукции и кормов на удельную активность радиоактивных веществ, и ни один не дал положительного результата.

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