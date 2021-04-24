В Мурманской области от коронавируса привилось 60 тысяч человек

В Мурманской области от коронавируса привилось почти 60 тысяч северян. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области количество человек, сделавших прививку от коронавируса, превысило число заболевших. Для сравнения: с марта 2020 года COVID-19 заболели 50166 человек, а вакцинировались на 10 тысяч больше.

- В Мурманской области продолжается прививочная кампания от коронавируса. Только в организациях, подведомственных региональному минздраву, привито 49 682 человека. Всего по данным на 23 апреля - 59 751 человек, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

Северян вакцинируют отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). «ЭпиВакКорона» в регион еще не поступала.

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