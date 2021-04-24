Судебные приставы рассказали, как спасали детей из горящего дома в Мурманске

Александр Шумлянский и Никита Данилин спасли трех детей из горящего дома. Фото: УФССП России по Мурманской области

20 апреля в Мурманске чуть не случилась беда. Днем загорелся дом №45 на улице Калинина. В этот момент внутри находились трое детей.

Кто знает, как бы все сложилось, если бы на помощь школьникам не пришли приставы специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов г. Мурманска и Мурманского гарнизонного военного суда Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Александр Шумлянский и Никита Данилин.

Они были на работе, когда из окна увидели столб дыма. Выглянули - "деревяшка" горит! А оттуда кто-то кричит "Помогите! Сами спуститься не можем! На помощь!". Приставы сразу позвонили пожарным, а сами бросились к дому.

- Подъезд дома был сильно задымлен и эвакуация детей через него оказалось невозможной. В это время к горящему зданию подбежали трое прохожих, которые в дальнейшем действовали совместно с сотрудниками. Выбираться из горящего здания детям пришлось через разбитые окна квартиры. Судебные приставы помогали детям спуститься со второго этажа. Александр Шумлянский снял с карниза здания одну из девочек. Двум другим детям пришлось выпрыгивать из окон, после чего их поймали Никита Данилин и помогавшие ему граждане. Несовершеннолетние были переданы подъехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи и специальным службам, - рассказали в пресс-службу УФССП России по Мурманской области.

Напомним: прокуратура нашла нарушения со стороны администрации города в расселении дома, а с родителями детей работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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