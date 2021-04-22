В Мурманске прокуратура нашла виноватых в пожаре в жилом доме, откуда дети выпрыгивали из окон

Происшествие привлекло внимание прокуратуры. И итог проверки уже есть. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

20 апреля серьезный пожар произошел в доме №45 на улице Калинина в Мурманске. Напомним: чуть не пострадали трое детей, которые прыгали из окон, чтобы спастись.

Происшествие привлекло внимание прокуратуры. И итог проверки уже есть.

- Установлено, что администрацией Мурманска не приняты меры к переселению граждан из аварийного жилья, а также препятствующие несанкционированному доступу граждан в здание. Признавая в 2014 году здание аварийным, администрация города не установила срок отселения жильцов, в связи с чем, дом до настоящего времени формально не расселен. Также не определен срок его сноса, - отметили в прокуратуре.

Из-за того, что в дом мог попасть кто угодно, в феврале произошла беда: тоже случился пожар с пострадавшими - погибли трое бездомных.

- При этом органами местного самоуправления до настоящего времени необходимые меры приняты не были, что могло стать причиной повторного несчастного случая, - добавляют в надзорном ведомстве.

Главе администрации Мурманска внесено представление.

Но и это не все результаты проверки. Трое школьников не должны были находиться в "деревяшке", поэтому на их родителей составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Управления Ленинского административного округа г. Мурманска.

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