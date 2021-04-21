По факту нападения на школьниц в Мурманске возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на школьниц. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Днем 21 апреля на территорию гимназии №5 в Мурманске через забор пробрался мужчина. Он стал приставать к двум школьницам, которые возвращались с занятий, схватил одну и стал выкрикивать непристойности.

На место сотрудники гимназии вызвали полицию, мужчина к тому моменту успел убежать, а потом... вернулся. Его допросили, однако отпустили. Проверку начал Следком по Мурманской области.

- По факту происшествия возле гимназии №5 следственным отделом по городу Мурманск возбуждено уголовное дело о совершении преступления против половой свободы несовершеннолетних. Более подробная информация не разглашается в интересах несовершеннолетней потерпевшей, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как рассказала "КП"-Мурманск" мама еще одной юной мурманчанки, этот мужчина приставал и к ее дочери.

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