В Мурманске напавший на школьницу мужчина перед этим домогался до еще одной девушки

В полиции девушку подробно опросили. Фото: правительство МО

Неизвестный мужчина, который напал на 12-летнюю школьницу 20 апреля на территории гимназии №5, приставал к еще одной несовершеннолетней в этот же день. Об этом редакции "КП-Мурманск" рассказала мать девушки Ольга Муртазина.

- Мужчина напал на мою 17-летнюю дочь возле входа в мурманскую областную библиотеку. Он подбежал сзади, обхватил ее двумя руками и пытался трогать за грудь. Дочь начала кричать, он ее отпустил и пошел как раз в сторону пятой гимназии, - поделилась женщина.

По словам мурманчанки, в полиции девушку подробно опросили, она опознала нападавшего по фото на телефоне. Мужчину правоохранители задержали, однако вскоре отпустили.

Напомним: по факту нападения на 12-летнюю девочку следователи проводят проверку.

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