Как будет выглядеть привокзальная площадь в Мурманске после реконструкции

Реконструкцию привокзальной площади проведут РЖД. Фото: РЖД

На прошлой неделе Совет депутатов Мурманск принял решение передать привокзальную площадь Мурманска в собственность области, чтобы РЖД могли провести ее реконструкцию.

Планы на эту территорию большие, напомним, железнодорожный и автовокзалы хотят объединить вместе, изменить логистику, сделать крытую посадку на автобусы, установить малые архитектурные формы.

Автовокзал и железнодорожный объединят. Фото: РЖД

Как же будет выглядеть обновленная привокзальная площадь? В сети появились эскизы будущих преображений, на которых можно рассмотреть, как преобразиться транспортный узел в самом центре города.

Для посадки пассажиров на автобусы сделают крытый павильон. Фото: РЖД

Напомним: парковку у вокзала хотят сделать платной.

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