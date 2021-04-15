Парковка на привокзальной площади в Мурманске может стать платной

Срок благоустройства привокзальной площади - шесть месяцев после передачи земли в собственность. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска 15 апреля было принято важное решение - привокзальную площадь из муниципального ведения передадут в областное. Нужно это для реконструкции, речь о которой шла еще в прошлом году.

Как отметил на заседании горсовета представитель Октябрьской железной дороги, данную территорию ждет серьезное преображение.

- В планах - сделать транспортно-посадочный узел за счет средств РЖД. С учетом "Нового Мурманска" будет зона променада от Пяти Углов к привокзальной площади, пешеходному мосту и морскому вокзалу. Главные цели работ на площади - благоустройство, создание крытой зоны для посадки в автобусы, изменение схемы движения транспорта, установка детской площадки и малых архитектурных форм. Единственный наш краеугольный камень - – это отсутствие в нашей собственности земельного участка, - отметил представитель ОЖД на заседании.

Срок благоустройства привокзальной площади - шесть месяцев после передачи земли в собственность. При этом северянам стоит готовиться к тому, что парковка будет платной. Однако тариф хотят сделать ниже, чем в аэропорту "Мурманск".

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