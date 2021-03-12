Артемий Лебедев прочитал в «Комсомольской правде»-Мурманск» про гигантский термометр: «Для Мурманска это красивый объект»

В новом выпуске своего блога известный дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как ему креатив в заполярной столице. Фото: Скриншот видео

В начале января в Мурманске появился новый арт-объект - гигантский термометр. Разместили его на 150-метровой трубе «Мурманской ТЭЦ», и теперь его видно за три километра.

В новом выпуске своего блога известный дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как ему креатив в заполярной столице. О термометре он прочитал в публикации «Комсомольской правды»-Мурманск».

- Это отличная вещь и все хорошо, но есть претензия к эстетике: могли и покрасившее сделать, поиграть со шрифтами. Для такого города, как Мурманск, это красивый объект, а заодно и полезный, - рассказал Артемий Лебедев.

Напомним: в декабре 2020 года стало известно, что Артемий Лебедев может создать дизайн-код для Мурманск. Дизайнер и губернатор Мурманской области вели переговоры о сотрудничестве. Ранее Лебедев создал дизайн-код для туристического кластера «Хибины».

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