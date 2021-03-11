Супруги из Мурманской области поверили мошенникам и отдали полмиллиона

Злоумышленники использовали старую, но, как показывает практика, действенную схему. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Супруги из Ловозерского района теперь должны придумать, как отдать банку 500 тысяч рублей, которые взяли в кредит. Ни на что толковое северяне их не успели потратить, потому что вся сумма уплыла мошенникам.

Злоумышленники использовали старую, но, как показывает практика, действенную схему. Мужчине позвонил якобы сотрудник банка и вкрадчиво поинтересовался, а не собирался ли северянин брать кредит, ведь некто пытается это сделать от его лица. Когда озадаченный ловозерец ответил: "Нет", его предупредили, что это, видимо, попытка мошенничества. И надо срочно сделать определенные действия, чтобы на мужчину не повесили кредит.

- Ему предложили оформить кредит в банке на собственное имя и сразу его погасить, переведя денежные средства на мобильные номера. Далее, следуя инструкции злоумышленников, потерпевший через банкомат снял свыше 175 тысяч рублей и перевел их на указанные мошенником мобильные номера, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мошенники поняли, что перед ним легкая жертва, и решили действовать дальше. Уже обманутому северянину, который еще не понимал, что происходит, они сказали, что кредит хотят взять и на его жену. С ней злоумышленники провернули те же операции, и женщина отдала уже 350 тысяч рублей.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Уже известно, что северянам звонили из Москвы и Ставропольского края.

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