В Апатитах в детские сады поставляли соленые огурцы с подозрением на ГМО

Основные претензии проверяющих были к маркировке продукции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поставка продуктов в детские сады и школы находится под особым контролем множества органов – от Роспотребнадзора до прокуратуры. Последняя как раз и провела в Апатитах проверку исполнения законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов. С контролем пришли в детские садики, и не везде все оказалось гладко.

Основные претензии проверяющих были к маркировке продукции. В результате из детских садов забрали 49 килограммов еды, которые потом уничтожили.

- В частности, маркировка соленых огурцов не содержит полных сведений о месте нахождения изготовителя, а также о наличии в них компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов, - сообщила редакции «КП» пресс-служба Мурманской областной прокуратуры.

В отношении индивидуального предпринимателя, который поставил сомнительный товар, возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП - нарушение продавцом требований технических регламентов, которая подразумевает штраф от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. И огурчики не съели, и на штраф попали.

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