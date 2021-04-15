Привокзальную площадь в Мурманске передадут на областной баланс

Почти единогласно депутаты решили передать привокзальную площадь в собственность области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 апреля состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. На нем рассмотрели вопрос будущего привокзальной площади. Напомним: весной 2020 года прозвучали планы до осени отремонтировать эту территорию. В частности, снести торговые павильоны, рассмотреть возможность объединения ж/д вокзала и автовокзала.

Чтобы реконструкция состоялась, нужно было решить вопрос с тем, в чьем ведении будет привокзальная площадь.

- Предлагается объединить автовокзал и железнодорожный, чтобы создать единый транспортно-пересадочный узел, - сообщил на заседании горсовета представитель Октябрьской железной дороги.

Также парковку на привокзальной площади предлагают сделать платной, с пометкой, что тариф будет мягче, чем в аэропорту "Мурманск", где недавно его подняли.

Почти единогласно депутаты решили передать привокзальную площадь в собственность области.

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