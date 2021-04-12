С 19 апреля в аэропорту "Мурманск" время бесплатной парковки сократят в два раза

Цены на парковку изменятся. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 19 апреля 2021 года вступают в силу новые правила пользования краткосрочной и долгосрочной (крытой) парковой у аэропорта «Мурманск». Об этом рассказал руководитель воздушной гавани.

- По завершении реконструкции привокзальной площади было необходимо время для оценки возможностей парковки, чтобы все привыкли к новой схеме организации движения, – рассказал генеральный директор аэропорта «Мурманск» Руслан Степанец.

По его словам, за прошедшие четыре месяца сильно выросло количество пассажиров, которые стали пользоваться долгосрочным паркингом. Крытая парковка расположена на въезде на привокзальную площадь и оборудована навесами для защиты автомобилей от осадков.

Согласно новым тарифам, бесплатно стоять на краткосрочной парковке теперь можно лишь 15 минут, а не полчаса, как было раньше. Дальше придется заплатить 200 рублей за оставшийся час. Два-три часа стоянки обойдутся в 300-400 рублей. Суточный тариф - 500 рублей. Долгосрочная парковка тарифицируется с первой минуты въезда. Стоимость - 300 рублей.

В администрации заполярного аэропорта также напомнили, что «первая» линия предназначена только для общественного транспорта, официального такси и маломобильных пассажиров. Парковка в этом месте запрещена. Напомним: в январе один водитель туда заехал и за 4 минуты заплатил 500 рублей. Так что стоит быть внимательней.

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