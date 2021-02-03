За проезд перед зданием аэропорта "Мурманск" с водителей возьмут 500 рублей

В аэропорту сообщили, что на территории и на въезде установлены информационные таблички, которые не надо игнорировать. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

За два шлагбаума заехал северянин 28 января на территории аэропорта, и его кошелек полегчал на 500 рублей. Оказалось, что первые 30 минут на парковке все еще бесплатные, а вот проезд непосредственно перед зданием аэровокзала уже выйдет дорого.

- Вставил карту в парковочный терминал на экране и вышло, что я должен оплатить 500 рублей за 4 минуты нахождения на территории аэропорта. Оператор пояснил, что я якобы заехал на первую линию, которая для автобусов и теперь введены новые правила, по которым въезд на первую линию оплачивается в 500 рублей. К слову, ранее этот въезд был абсолютно бесплатным, - рассказал мужчина в группе "ДТП ЧП Кола".

С одной стороны, разлет между первой и второй линией каких-то двадцать метров, но с другой стороны, есть особые случаи - инвалиды, коляски с детьми, да и просто скользко в этом месте перехода между линиями.

С одной стороны, разлет между первой и второй линией каких-то двадцать метров, но с другой стороны, есть особые случаи - инвалиды, коляски с детьми, да и просто скользко в этом месте перехода между линиями. В аэропорту сообщили, что на территории и на въезде установлены информационные таблички, которые не надо игнорировать.

- Также с тарифом на парковку можно ознакомиться на нашем сайте. После реконструкции привокзальной площади правила проезда и стоянки на территории изменились, - рассказали "КП" в аэропорту.

Правда, далеко не каждый перед поездкой будет внимательно изучать сайт, а на месте читать все объявления.

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