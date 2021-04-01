В Мурманске на улице Софьи Перовской запретят парковку автомобилей

Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена у здания облдумы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В скором времени в Мурманске появится еще одно место, где парковаться будет нельзя. Как сообщили в комитете по развитию городского хозяйства администрации Мурманска, с 20 апреля 2021 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке автодороги вдоль дома № 2 по улице Софьи Перовской. Там находится Мурманская областная дума.

- Просим водителей учесть данную информацию, быть внимательнее на городских дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, - отметили в комитете.

Как уточнили "КП" в пресс-службе администрации областного центра, ограничение будет действовать на постоянной основе, а не временно. Там должны поставить дорожный знак. Так что теперь автомобилистам придется искать другое место для парковки.

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